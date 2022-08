Noe Seifert beendet den Mehrkampf an den Europameisterschaften in München im sehr guten 5. Rang. In der Team-Qualifikation belegen die Schweizer in der Besetzung Seifert, Andrin Frey, Moreno Kratter, Marco Pfyl und Dominic Tamsel den 6. Platz, womit sie am Samstag den Final bestreiten werden.



Die Leistung ist sehr hoch einzuschätzen, da die Schweizer stark ersatzgeschwächt antraten. Seifert steht zudem im Final am Reck, Frey in jenem am Sprung. (ram/sda)

Bild: keystone