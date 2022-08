Das Schweizer Nationalteam der Frauen geht an der WM in Herning in Dänemark gegen den zweiten Favoriten unter. Gegen die USA setzt es eine 0:9-Niederlage ab. Anders als am Samstag, als sie bei der 1:4-Niederlage gegen Titelverteidiger Kanada zur Spielhälfte lediglich 0:1 zurücklagen, gerieten die Schweizerinnen schon früh vorentscheidend in Rückstand. Die Amerikanerinnen führten nach dem ersten Drittel bereits 4:0.



Im zweiten Abschnitt liess es der neunfache Weltmeister bei einem Treffer bewenden, doch im dritten Drittel erhöhten er gegen die überforderten Schweizerinnen die Kadenz nochmals. Zwei der vier Treffer erzielten die Amerikanerinnen knapp neun Minuten vor Schluss innert 16 Sekunden. Die Vorrunde beschliesst die Schweiz am Dienstagnachmittag gegen Finnland. Für die Viertelfinals sind alle fünf Teams aus der Gruppe A, in der die stärksten Nationen vereint sind, zum vornherein qualifiziert. (sda)

Bild: keystone