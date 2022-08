🗓 Unser Spielplan für die @EuropaLeague!



Derstartet gleich mit einem Highlight in die Europa-League-Gruppenphase. Der Schweizer Meister empfängt zum Auftaktmit dem Schweizer Nationalmannschafts-Captain. Allerdings beinhaltet diese Spielansetzung einen grossen Wermutstropfen. Weil am Donnerstag, 8. September, im Letzigrund die Leichtathleten mit Weltklasse Zürich gastieren, muss der FCZ für den Knüller gegen Arsenal nachausweichen. Spielbeginn im Kybunpark ist um. Eine Woche später folgt für Zürich in Norwegen gegendie erste Auswärtspartie der Gruppenphase. Die weiteren FCZ-Heimspiele stehen am 6. Oktober gegen denund am 27. Oktober gegen Bodö/Glimt an.Auchundstarten – allerdings eine Stufe tiefer in der Conference League – mit einem Heimspiel in die europäische Gruppenphase. FCB-Gegner am 8. September ist der armenische Meister. Der liechtensteinische Challenge-League-Klub empfängt gleichentags und ebenfalls um 21 Uhraus Zypern. (pre/sda)