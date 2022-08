Der FC Zürich bekäme es in den Playoffs zur Europa League mit dem schottischen Klub Heart of Midlothian zu tun. Dies ergab die Auslosung vom Dienstag. Um die Playoffs zu erreichen, muss sich der Schweizer Meister in der 3. Qualifikationsrunde noch gegen die Nordiren von Linfield behaupten. Am Donnerstag tritt er zum Hinspiel in Belfast an.



Gegen Midlothian, den Dritten der letzten schottischen Premiership, hätte der FCZ am 18. August zuerst Heimrecht. Eine Woche später, am 24. August, fände das Rückspiel in Schottland statt. (abu/sda)

Bild: keystone