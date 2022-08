Noé Ponti nimmt in Rom Kurs auf seine zweite EM-Medaille. Der 21-jährige Tessiner, am Sonntag über 100 m Delfin Zweiter geworden, qualifizierte sich tags darauf auch über die doppelte Distanz höchst souverän für den Final.

Ponti war in den Halbfinals in 1:55,28 der drittschnellste Schwimmer. Deutlich früher als der Olympia-Dritte aus Gambarogno schlug einzig Kristof Milak an. Der ungarische Weltrekordhalter blieb scheinbar ohne zu forcieren unter der 1:54er-Marke. Im Gegensatz zu Milak scheint der Italiener Alberto Razzetti, der nur ein Zehntel schneller als Ponti war, in Reichweite.



Zu den 16 Halbfinalisten über 200 m Delfin gehörte auch Marius Toscan. Der 20-jährige Ostschweizer schied – allerdings in 1:58,81 mit persönlicher Bestzeit – als 13. aus.



Neben Ponti wird am Dienstagabend im Foro Italico auch Maria Ugolkova im Einsatz stehen. Die 33-jährige Schweizerin schaffte die Finalteilnahme auf ihrer Paradestrecke 200 m Lagen als Sechste. In 2:12,92 war Ugolkova nur rund eine Sekunde langsamer als die Halbfinal-Schnellste Katie Shanahan aus Grossbritannien.



In den Halbfinals über 50 m Crawl schied Sasha Touretski in 25,49 als 13. aus. Für den Final der Top 8 hätte die 27-Jährige eine halbe Sekunde schneller sein müssen. (nih/sda)