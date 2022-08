Noè Ponti verpasst in Rom den Gewinn einer zweiten EM-Medaille. Der Tessiner schlägt über 200 m Delfin als Fünfter an. In 1:55,26 blieb Ponti gut eine Sekunde über seinem Schweizer Rekord, den er im Juni an der WM in Budapest aufgestellt hatte.



Zum drittklassierten Italiener Alberto Razzetti fehlten Ponti nur 0,25 Sekunden. Zweiter über 200 m Delfin wurde in 1:54,78 Richard Marton, der hinter seinem Landsmann Kristof Milak für einen ungarischen Doppelsieg sorgte. Ponti hatte am Sonntag mit Silber die Schweizer Medaillenhausse in Rom eröffnet. Am Montag waren ihm Lisa Mamié mit Gold über 200 m Brust und Antonio Djakovic mit Silber über 200 m Crawl gefolgt. (abu/sda)

Bild: keystone