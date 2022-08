Ex-Nationalspieler Goran Bezina hängt mit 42 Jahren seine Schlittschuhe an den Nagel. Zuletzt spielte der langjährige Verteidiger von Genève-Servette drei Saisons lang mit Sierre in der Swiss League. Den Unterwallisern wird er als Assistenztrainer erhalten bleiben.



Im Laufe seiner Karriere hat der in Kroatien geborene Bezina 877 Spiele in der National League (früher NLA) bestritten, zehn Saisons lang führte er Servette als Captain an. Dazu kommen Einsätze in der KHL (56), AHL (210) und sogar drei in der NHL. Mit der Schweizer Nationalmannschaft nahm Bezina an elf Weltmeisterschaften und 2006 in Turin an den Olympischen Spielen teil. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE