Shocking scenes in France.



The Ligue 1 match between Toulouse and Montpellier has been momentarily halted, reportedly due to the release of tear gas on the pitch. pic.twitter.com/R6l21tfNgj — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 2, 2022

In der französischenst es am Sonntag erneut zu Ausschreitungen in den Zuschauerrängen gekommen. Nach einem Tränengas-Einsatz der Polizei musste die als Risikospiel eingestufte Partie zwischenund(4:2) für rund eine Viertelstunde unterbrochen werden.Die Polizei schritt im Gästesektor ein, weil Fans Feuerwerkskörper auf sie warfen. Auslöser der Tumulte war laut Angaben der Zeitung «La Dépêche» eine Schlägerei an einem dabei verwüsteten Getränkestand in der Halbzeitpause. Ein Polizist wurde leicht an der Hand verletzt. Rund 15 Fans, unter ihnen Minderjährige, wurden festgenommen.Seit letzter Saison haben sich Vorfälle ähnlicher Art in Frankreich gehäuft. Bisheriger Tiefpunkt war der Abbruch der Partie zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille vor einem Jahr wegen eines Flaschenwurfs auf Marseilles Spieler Dimitri Payet. (sda/dpa)