Keine Vertragsverlängerung zwischen dem SFV und Nils Nielsen.



Pas de prolongation de contrat entre l'ASF et Nils Nielsen.



Nessun prolungamento del contratto tra l’ASF e Nils Nielsen.



Imkommt es imzum nächsten gewichtigen Abgang. Nachdem in der Vorwoche Direktorin Tatjana Haenni ihren Abschied vom SFV per Ende Jahr angekündigt hat, steht fest, dass es auch im Staff deszu Veränderungen kommen wird. Trainerhat entschieden, seinen auslaufenden Vertrag aus familiären Gründen nicht zu verlängern.Der 50-jährige Däne steht im SFV seit Januar 2019 in der Verantwortung und hat das Team in diesem Jahr an seine zweite EM-Endrunde geführt. Wegen seines Führungsstils und seiner Art zu kommunizieren sah sich Nielsen nach der Europameisterschaft in England, die für die Schweiz nach drei Gruppenspielen zu Ende war, immer wieder der Kritik ausgesetzt.Nach dem Ausscheiden an der EM hatte Nielsen offengelassen, ob er über die laufende WM-Qualifikation hinaus im Amt bleiben wird. Nun ist klar, dass seine Zeit im Schweizer Verband mit den wahrscheinlichen Playoff-Spielen im Oktober, wenn die letzten Plätze für die WM 2023 in Australien und Neuseeland vergeben werden, zu Ende gehen wird. (abu/sda)