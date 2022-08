Lore Hoffmann verpasste den Coup an den EM in München nur knapp. Bloss 5 Hundertstel fehlten der Walliserin zur Bronzemedaille über 800 m. Es ist wie verhext, Hoffmann muss bereits die dritte Enttäuschung in Serie verarbeiten. An den Olympischen Spielen in Tokio fehlte als Neunte ein Zehntel für den Finaleinzug, vor einem Monat an der WM in Eugene waren es deren drei.



Viel vorwerfen muss sich die Walliserin nicht. Die Polin Anna Wielgosz verfügte über den besseren Finish und fing die Schweizerin noch ab. Lore Hoffmann ging die zwei Runden verhalten an und wartete geduldig am Ende des Feldes, bis die Lücke aufging. Extra-Meter lief sie keine, in 1:59,92 Sekunden gelang ihr ein starker Wert. (abu/sda)

Bild: keystone