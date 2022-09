Mountainbike-Olympiasiegerin Jolanda Neff fährt an den Marathon-Weltmeisterschaften in Dänemark aufs Podest. Die 29-jährige St. Galler Rheintalerin gewinnt bei den Titelkämpfen in Haderslev die Bronzemedaille.



Neff musste sich nach 87,5 km im Sprint einer Dreier-Spitzentruppe einzig der Französin Pauline Ferrand-Prévot und der Britin Annie Last geschlagen geben. Ferrand-Prévot machte mit ihrem zweiten Marathon-WM-Gold nach 2019 den Titel-Hattrick perfekt: Die 30-Jährige gewann in diesem Jahr schon im Short Track und im olympischen Cross-Country (vor Neff) die WM-Goldmedaille. Für Neff ist es nach Gold 2016 die zweite WM-Medaille über die Marathon-Distanz.



Bei den Männern triumphierte der Neuseeländer Samuel Gaze vor dem Deutschen Andreas Seewald und dem Einheimischen Simon Andreassen. Als bester Schweizer klassierte sich Marc Stutzmann im 20. Rang. (dab/sda)

Bild: keystone