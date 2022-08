Jil Teichmann ist am WTA-1000-Turnier in Toronto sicher in die 2. Runde eingezogen. Die Seeländerin schlug die 42-jährige Venus Williams bei deren Rückkehr nach fast einem Jahr in 75 Minuten 6:2, 6:3.



Teichmann (WTA 21), die seit dem Achtelfinaleinzug am French Open vier von fünf Matches verloren hat, diktierte das Geschehen gegen die 17 Jahre ältere Williams in fast allen Belangen. Die einzige Schwäche waren die acht Doppelfehler, die ihr gegenüber null Assen unterliefen.



Für Teichmann war es ein guter Einstand in wegweisende Wochen. Zunächst bietet sich in Toronto die Möglichkeit, zum ersten Mal in die Top 20 der Welt vorzustossen. Danach gilt es in Cincinnati, die Punkte für den Finalvorstoss im Vorjahr zu verteidigen. 585 ihrer 1997 Punkte stehen dabei auf dem Spiel.



In der 2. Runde dürfte Teichmanns Aufgabe um einiges schwieriger werden als gegen Venus Williams, die im Ranking nur noch an 1556. Stelle geführt wird. Nächste Gegnerin der Schweizerin ist die als Nummer 2 gesetzte Estin Anett Kontaveit (WTA 2). (nih/sda)

Bild: imago