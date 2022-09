Nick Kyrgios gewinnt den mit Spannung erwarteten Achtelfinal am US Open gegen den Titelverteidiger Daniil Medwedew 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Der australische «Bad Boy» zeigte einen brillanten Auftritt und war in allen Belangen der bessere Spieler. Damit ist auch klar, dass Medwedew seinen Platz an der Spitze der Weltrangliste einbüssen wird.



Die Partie hielt lange, was sie im Vorfeld versprochen hatte. Kyrgios hatte 53 Winner geschlagen (38 unerzwungene Fehler). Medwedews Zahlen sehen mit 49 Gewinnschlägen bei nur 19 leichten Fehlern eigentlich hervorragend aus, dennoch war er am Ende ohne Chance. Der Russe verlor in New York erstmals nach zehn Siegen wieder.



Kyrgios ist hingegen in dieser Glanzform der Topfavorit auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Im Viertelfinal, seinem ersten am US Open, trifft er am Dienstag mit dem als Nummer 27 gesetzten Karen Chatschanow auf einen weiteren Russen. Das Ranking des Australiers, aktuell Nummer 25, wäre deutlich höher, hätte es in Wimbledon Rankingpunkte gegeben. (sda)

Bild: keystone