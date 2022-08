Fabian Lienhard ist bei seiner ersten Teilnahme an einer Grand Tour ein kleiner Exploit gelungen. Der 28-jährige Zürcher vom Team Groupama-FDJ sprintete in der 3. Etappe der Spanien-Rundfahrt in den 5. Rang. Den Tagessieg zum Abschluss des dreitägigen Vuelta-Gastspiels in den Niederlanden sicherte sich erneut Sam Bennett. Der Ire verwies nach 193,2 km rund um Breda wie schon tags zuvor in Utrecht den früheren dänischen Weltmeister Mads Pedersen im Massensprint auf Platz 2.



Vor dem Transfer nach Spanien, wo nach dem ersten Ruhetag am Dienstag die Rundfahrt im Baskenland fortgesetzt wird, führt der Italiener Edoardo Affini die Gesamtwertung an. Der 26-Jährige übernahm das rote Leadertrikot von seinem niederländischen Teamkollegen Mike Teunissen, mit dem er am Freitag im Team Jumbo-Visma das Mannschaftszeitfahren gewonnen hatte. (abu/sda)

Bild: keystone