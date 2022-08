Seals it on the 9th match point 🔥



Für(ATP 102) ist beim Hartplatz-Turnier inim Halbfinal Endstation. Der Zürcher Qualifikant verliert gegen(ATP 89) 6:7 (3:7), 6:7 (5:7). Hüsler lieferte dem Serben eine sehr enge Partie. Im ersten Durchgang vergab er beim Stand von 5:4 zwei Chancen zum Satzgewinn, im zweiten kam er nach einem 0:3-Rückstand nochmals heran. Letztlich musste sich der 26-jährige Linkshänder, der auf Stufe ATP noch nie im Final stand, erst nach 2:18 Stunden und nach dem neunten Matchball geschlagen geben.Gegen Djere, der im Final auf den Franzosentrifft, hatte Hüsler schon im Juli inauf Sand verloren. Dank den fünf Siegen in Serie beim ATP-250-Event im US-Bundesstaat North Carolina verbessert sich die Schweizer Nummer 1 in der am Montag erscheinenden Weltrangliste auf Position 81, seine beste Klassierung der Karriere. Für Hüsler geht es gleich weiter nach New York. Am US Open trifft er am Dienstag in der 1. Runde auf den Kanadier(ATP 21). (pre/sda)