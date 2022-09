Am Sonntag wird zum ersten Mal in der Geschichte der höchsten italienischen Fussball-Liga ein Spiel von einer Frau geleitet. Die 32-jährige Schiedsrichterin Maria Sole Ferrieri Caputi pfeift die Serie-A-Partie zwischen Sassuolo und Salernitana.



In der Schweiz liegt diese Premiere bereits einige Jahre zurück. Am 30. Mai 1999 war Nicole Petignat die erste Frau, die in der höchsten Schweizer Männerliga pfeifen durfte. 102 Spiele leitete die Jurassierin, die 2008 im Alter von 42 Jahren zurücktrat, insgesamt in der Nationalliga A respektive der Super League. Am 14. August 2003 pfiff sie als erste Frau zudem ein UEFA-Cup-Spiel der Männer. Bei den Frauen wurden ihr an der WM 1999 und der EM 2001 ausserdem die Leitung zweier grosser Finalspiele anvertraut. (sda/apa)

Bild: keystone