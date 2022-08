Rekordsiegergewinnt in Edmonton zum 19. Mal die. Im Final schlugen die Gastgebermit. Der entscheidende Treffer gelang Kent Johnson in der 64. Minute.Für das Highlight des Finals sorgte Johnsons Teamkollege, der in der vorletzten Saison einige Partien für Olten in der Swiss League bestritten hat. Der in Zürich geborene Sohn von Dale McTavish (ex Rapperswil-Jona, ZSC Lions und Zug) hielt sein Team in der Verlängerung mit einer bemerkenswerten Rettungstat im Spiel: Er stoppte einen Abschluss der Finnen aus dem Flug unmittelbar vor der eigenen Torlinie. McTavish beendete das Turnier als Topskorer und MVP. (dab/sda)