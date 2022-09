The celebrations have well and truly begun for Team World after its earned a first-ever #LaverCup title. pic.twitter.com/kStbjuhQZX — Laver Cup (@LaverCup) September 25, 2022

Bei der. Zwar ging die Europa-Auswahl in London mit einer 8:4-Führung in den, an diesemab.In den(ATP 13) 3:6, 6:7 (3:7), der(ATP 19) nach vier vergebenen Matchbällen 6:1, 6:7 (11:13), 8:10. Da es am dritten Tag für jeden Sieg drei Punkte gab, zog die Mannschaft von Teamchef John McEnroe uneinholbar auf 13:8 davon. Das lDie Welt-Auswahl profitierte davon, dass Rafael Nadal bloss das Doppel an der Seite von Roger Federer bestritt und der spanische Weltranglisten-Erste Carlos Alacaraz auf eine Teilnahme verzichtet hatte. Federer beendete am Freitag seine famose Karriere und wurde emotional verabschiedet. (mom/sda)