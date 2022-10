Die Siege in den beiden Nations-League-Partien in diesem Herbst zahlen sich für die Schweizer Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrangliste aus. Sie gewinnt eine Position und belegt neu den 15. Platz. Zu den Gewinnern gehört auch der Schweizer WM-Gruppengegner Serbien, der vom 25. in den 21. Rang vorrückt.



An der Spitze bleibt Brasilien, das im November in Katar ebenfalls Vorrundengegner der Schweiz ist. In den Top Ten gab es nur eine Verschiebung: Spanien tauschte nach der Niederlage gegen die Schweiz den Platz mit Italien und ist neu noch die Nummer 7. (mom/sda)

Bild: www.imago-images.de