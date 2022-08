Ricky Petrucciani gewinnt an der EM in München Silber über 400 m. Der 22-jährige Tessiner kam in 45,03 s bis auf eine Hundertstelsekunde an seine persönliche Bestzeit heran und musste einzig dem überlegenen Briten Matthew Hudson-Smith (44,53) den Vortritt lassen. Für Petrucciani ist es der bislang grösste Erfolg. Im Vorjahr holte er Gold an der U23-EM. Der zweite Schweizer Finalist Lionel Spitz wurde in der Zeit von 45,66 s Siebter.



Jason Joseph und Finley Gaio stehen über 110 m Hürden im Final. Der 23-jährige Joseph lief in seinem Halbfinal in 13,45 Sekunden die zweitbeste Zeit. Nur der französische Titelverteidiger Pascal Martinod-Lagarde war in 13,35 schneller. Der ein halbes Jahr jüngere Gaio schaffte den Cut in 13,50, obwohl er das Ziel in seinem Heat erst als Vierter erreichte. (pre/sda)

Bild: keystone