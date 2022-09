Die Viertelfinals bei Grand-Slam-Turnieren werden fürzum Albtraum. Der als Nummer 9 gesetzte Russe stand in New York zum sechsten Mal in einemund scheiterte zum sechsten Mal – diesmal gegen den überraschenden Amerikaner, der in der Runde zuvor schon Rafael Nadal ausgeschaltet hatte. Der 24-Jährige setzte sich in drei Sätzen 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4 durch.Am US Open stand Rublew, der als einer der wenigen Russen Kritik am Krieg in der Ukraine äusserte, zum dritten Mal im Viertelfinal, dazu zweimal in Paris und einmal in Australien. Tiafoe, der Sohn von Bürgerkriegs-Flüchtlingen aus Sierra Leone, erreichte hingegen zum. Letzter amerikanischer Sieger am US Open – oder bei irgendeinem Grand-Slam-Turnier – war 2003 Andy Roddick. (nih/sda)