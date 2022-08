Tennisprofi Nick Kyrgios könnte eine seiner berüchtigten Pöbeleien teuer zu stehen kommen. Die Zuschauerin , über die der Australier während und nach dem verlorenen Wimbledon-Final gegen Novak Djokovic heftig gelästert hatte («Sie hatte 700 Drinks»), reichte Klage wegen Verleumdung ein. In der von ihren Anwälten veröffentlichten Erklärung schrieb Anna Palus von einer «rücksichtslosen und völlig unbegründeten Anschuldigung gegen mich». Diese habe nicht nur dazu geführt, dass sie zeitweise aus dem Stadion verwiesen worden war, schrieb die Klägerin: «Die falschen Anschuldigungen von Herrn Kyrgios wurden von Millionen Menschen in der Welt gesehen oder gelesen, was mir und meiner Familie erheblichen Schaden zugefügt hat.» Sie wolle den möglichen Schadenersatz für wohltätige Zwecke spenden . Kyrgios hatte sich bei seiner Finalniederlage von der Zuschauerin gestört gefühlt und sie als betrunken bezeichnet . (nih/sda/dpa)

Der Titelverteidiger Primoz Roglic gewinnt die 4. Etappe der Vuelta und ist neuer Leader der Spanien-Rundfahrt. Roglic setzte sich nach 152,5 hügeligen Kilometern von Vitoria-Gasteiz nach Laguardia auf der ansteigenden Zielgeraden klar vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen und dem Spanier Enric Mas durch. Dank insgesamt 13 Bonussekunden übernahm der 32-jährige Slowene vor seinem Teamkollegen Sepp Kuss auch das rote Leadertrikot. Roglic hatte die Tour de France nach einem Sturz aufgeben müssen , zeigt sich nun aber bei seinem Lieblingsrennen wieder in Topform. Der ehemalige Skispringer hat die letzten drei Ausgaben der Vuelta gewonnen und feierte seinen insgesamt zehnten Etappensieg. Roglic ist am vierten Tag der vierte verschiedene Jumbo-Visma-Fahrer nach Robert Gesink, Mike Theunissen und Edoardo Affini an der Spitze des Gesamtklassements. Mit Simon Yates und Richard Carapaz verloren zwei der Mitfavoriten allerdings im Finish sieben Sekunden auf Roglic - ebenso wie Gino Mäder , der als 17. bester Schweizer wurde. Nach den drei Etappen in den Niederlanden fuhr der Vuelta-Tross erstmals in Spanien. Am Mittwoch geht es auf erneut welligem Terrain im Baskenland weiter. (nih/sda)

Am Dienstagabend haben sich die ersten drei Teams über diefür diequalifiziert. Stammgast Benfica Lissabon gab sich dabei keine Blösse. Die Portugiesen setzten sich nach einem 2:0 auswärts im Hinspiel beiim Rückspiel souverän mit 3:0 durch. Dabei fielen alle Tore schon vor der Halbzeit.Deutlich spannender waren die anderen beiden Partien. Haifa lag nach einem 3:2 im Hinspiel beimit 0:2 hinten, womit doch noch das Aus drohte. Die Israeli gleichen das Spiel aber noch aus und qualifizierten sich so in extremis zum ersten Mal seit 2009 für die Königsklasse. Zum dramatischen Helden wurde Belgrad-Stürmer Pavkov mit einem Eigentor in der Nachspielzeit.Auch Viktoria Pilsen musste zittern. Gegen FCZ-Bezwingerlagen die Tschechen nach einem 0:0 im Hinspiel zur Pause mit 0:1 zurück. Pilsen drehte das Spiel aber in der zweiten Halbzeit und darf so zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League bestreiten. (dab)

Marc-Andrea Hüsler (ATP 102) ist beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem in die nächste Runde eingezogen. Der Zürcher gewinnt gegen den Schweden Mikael Ymer (ATP 74) 6:4 und 6:4. Im ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Spieler genügte Qualifikant Hüsler im ersten Satz ein Break zum 3:2 um den Satz für sich zu entscheiden. Bei eigenem Aufschlag blieb er unangetastet. Im zweiten Durchgang geriet der 26-Jährige zwar mit 1:3 ins Hintertreffen, nachdem sein 23-jähriger, mit einer Wildcard angetretener Kontrahent seine erste und einzige Breakchance genutzt hatte, Hüsler konnte aber postwendend reagieren. (abu/sda)

Nachdem wochenlang über seinen Abgang spekuliert wurde, setzten dieden Trade-Gerüchten um ihren Superstarnun ein Ende. In einem offiziellen Statement des General Mangers Sean Marks, welches die Nets auf «Twitter» veröffentlichten, heisst es, Durant und die Klub-Offiziellen haben sich bei einem Treffen in Los Angeles darauf geeinigt, die. Der dreifache NBA-Sieger hatte noch vor einigen Wochen die Entlassung von Coach Steve Nash und Sean Marks gefordert, nun scheint Durant also einen Sinneswandel vollzogen zu haben. (mom)

Derverliert eine weitere wichtige Figur: Nach Direktorin Tatjana Haenni, die zum Jahresende in die USA geht und dort Sportdirektorin der höchsten Liga National Women's Soccer League wird, verlässt nun auchden Fussballverband. Derhabe die Spielerinnen in einer E-Mail bereits darüber informiert, dass ervon seinem Postenwerde, wie die « NZZ » berichtet. Demnach habe der 50-jährige Däne familiäre Gründe geltend gemacht. Eine offizielle Mitteilung solle am Mittwochnachmittag folgen.Nielsen übernahm die Position im Januar 2019 und führte das Team an die Europameisterschaft 2022, wo sie als Gruppendritter mit einem Punkt ausschied. Seine letzte Aufgabe wird es jetzt sein, mit dem Nationalteam dieim nächsten Jahr zu schaffen. Die Schweiz steht momentan auf dem zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe und muss die WM-Teilnahme deshalb wohlbewerkstelligen. (nih)

Die Erwartungen waren klar: Das kriselnde Manchester United trifft auf Titelanwärter Liverpool. Doch dann überraschte der Gastgeber mit einem völlig anderen Auftritt als noch in der vergangenen Woche. Der Fussball von Trainer Erik ten Hag nimmt Gestalt an – derweil rutscht Liverpool weiter in Richtung Tabellenkeller.

Und plötzlich waren sie wieder da: die magischen Nächte im Old Trafford, dem Theater der Träume. Von Beginn weg lag im Stadion von Manchester United beim Spiel gegen Liverpool etwas in der Luft, das an vergangene, sehr erfolgreiche Zeiten erinnerte. Und spätestens als Jadon Sancho in der 15. Minute im Strafraum angespielt wurde, sich zum Tor drehte, den Gegenspieler am Ball vorbeigrätschen liess und dann zum 1:0 einschoss, kam das auch bei Liverpool an.