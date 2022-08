Niederlage Zuhause im Rheinpark Stadion: Wir verlieren gegen den Aufsteiger Bellinzona mit 2:3-Toren, nachdem wir zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatten.



Der Aufstiegsanwärterist so etwas wie der FCZ der Challenge League. Die Liechtensteiner verlieren zuhause gegen Aufsteigerund sind nach vier RundenBellinzona, das mit dem Auftaktsieg gegen Lausanne-Sport überrascht hatte, ging in der ersten Halbzeit 2:0 in Führung. Vaduz glich aus und schien die Partie drehen zu können. Aber wenige Minuten vor Schluss erzielte der von Lausanne-Sport gekommene Doppeltorschützedas Siegestor für die Tessiner.Im zweiten Spiel vom Sonntag brachten wedervon StadeTore zustande. Mehr als 5300 Zuschauer sahen das Lausanner Duell auf der Tuilière.