Erfolgreicher Auftakt am Weltcup im kanadischen Mont-Sainte-Anne: Mit Jolanda Neff und Filippo Colombo feiert die Schweiz im Short Race sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern einen Sieg.



Neff setzte sich im Zielsprint gegen die Amerikanerin Gwendalyn Gibson und ihre Landsfrau Alessandra Keller durch. Die formstarke Keller war es, die auf der letzten Runde eine Selektion herbeiführte, einen weitere Podestplatz herausfuhr und in der Weltcup-Gesamtwertung als Dritte weiter Boden auf die Führende Niederländerin Anne Terpstra gutmachte. Neff feierte derweil ihren zweiten Saisonsieg im Short Race. Die Olympiasiegerin scheint für die letzten Höhepunkte der Saison, die EM in München und kurz darauf die WM in Les Gets, in Form zu kommen.



Auch für den erstarkten Colombo war es der zweite Saisonerfolg im Short Race, nachdem er in Lenzerheide erstmals in seiner Karriere triumphiert hatte. Weil sich Nino Schurter und Mathias Flückiger ganz auf die WM konzentrieren, führt Colombo am 20. August auch das Schweizer EM-Aufgebot in München an. Während Flückiger auf die Reise nach Kanada verzichtete, stand Schurter eine Woche nach seinem Sturz in Snowshoe wieder im Renneinsatz. Als 32. blieb der Olympiasieger und Führende im Gesamtweltcup aber noch weit hinter seinen Möglichkeiten. (sda)

Bild: keystone