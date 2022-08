Ralph Boschung sicherte sich seinen zweiten Podestplatz in der laufenden Formel-2-Meisterschaft. Der 24-jährige Walliser wurde in Spa-Francorchamps in Belgien im Sprintrennen Dritter.



Als Sieger wurde der Australier Jack Doohan, der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan, vor dem in der Gesamtwertung führenden Brasilianer Felipe Drugovich abgewinkt. Seine erste Klassierung unter den ersten drei in diesem Jahr hatte Boschung Ende April in Imola in Italien ebenfalls als Dritter in der Hauptprüfung erreicht. (nih/sda)

Bild: imago