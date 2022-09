Die Berner Zeitfahr-Europameisterin Marlen Reusser gewinnt an den Weltmeisterschaften in Australien in ihrer Spezialdisziplin die Bronzemedaille.



Reusser verlor auf den 34,2 km in Wollongong 41 Sekunden auf die niederländische Titelverteidigerin Ellen van Dijk, die sie vor Monatsfrist an der EM in München noch knapp auf den 2. Rang verwiesen hatte.



Auf die zweitklassierte Australierin Grace Brown büsste die Schweizerin 29 Sekunden ein. Für die 30-Jährige aus Hindelbank ist es nach 2020 in Imola und 2021 in Flandern, als sie - wie auch an den Olympischen Spielen in Tokio - jeweils Zweite geworden war, die dritte WM-Medaille hintereinander.



Mit Elena Hartmann klassierte sich die zweite gestartete Schweizerin im 26. Rang. Die 31-jährige Bündnerin, die stürzte und ihr Zeitfahrrad wechseln musste, büsste fünf Minuten auf die Siegerin ein. (sda)

