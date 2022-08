David Sesa ist bereits nicht mehr Trainer der AC Bellinzona. Der 49-jährige Zürcher verlässt den Aufsteiger in die Challenge League ebenso wie Assistent Giuseppe Perrone per sofort. Über die Trennung war seit Tagen spekuliert worden, da es zwischen Sesa und Klubbesitzer Pablo Betancur eine Auseinandersetzung gegeben haben soll. Am Sonntag war Sesa bei der Partie der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups gegen Widnau (4:1) nicht mehr auf der Bank gesessen und stattdessen von Assistent Fernando Cocimano vertreten worden. Am Montagabend machte die ACB die Vertragsauflösung mit Sesa offiziell.



Der frühere Internationale Sesa war mit den Tessinern ansprechend in die Saison gestartet und hatte in fünf Partien sieben Punkte geholt. Sesa hatte das Traineramt in Bellinzona erst im Juni vom mittlerweile bei Yverdon engagierten Marco Schällibaum übernommen. Nun setzt er seine Karriere als Trainer zusammen mit Perrone bei Rapperswil Jona in der Promotion League fort, wo Trainer Heris Stefanachi in der Vorwoche entlassen worden war.



Wer künftig bei Bellinzona an der Seitenlinie stehen wird, ist noch offen. (mom/sda)

Bild: keystone