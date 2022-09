Today the FIA World Motor Sport Council has voted to approve the @F1 calendar for 2023.



Read more about the record-breaking 24 GPs here: https://t.co/EubEX5bMzc#F1 pic.twitter.com/0vJ62nyM98 — FIA (@fia) September 20, 2022

In dersindin der Geschichte der Motorsport-KönigsklasseSo soll wiederund. Die Saison startet am 5. März in Bahrain und endet am 26. November in Abu Dhabi.FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem wertete die Anzahl von 24 Rennen als «weiteren Beleg für das Wachstum und die Attraktivität» der Formel 1 weltweit. In diesem Jahr wird die WM in 22 Rennen entschieden. Geplant gewesen waren 23, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wurde der Grand Prix in Sotschi aber abgesagt. Auch 2023 wird die Formel 1 nicht in Russland antreten. (mom/sda/apa/dpa)