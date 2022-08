Daniil Medwedew gewinnt nach fünf verlorenen Finals erstmals diese Saison ein ATP-Turnier. Der Russe besiegt im Final von Los Cabos den Briten Cameron Norrie 7:5, 6:0 und blieb in Mexiko ohne einen Satzverlust.



Medwedew holte seinen 14. Titel auf der Tour und den ersten seit dem ersten Gewinn eines Grand-Slam-Turniers (am US Open) im vergangenen September. Seither verlor er fünf Endspiele hintereinander, so auch am Australien Open in fünf Sätzen gegen Rafael Nadal. Seine Titelverteidigung in Flushing Meadows wird er ab Ende August als Weltnummer 1 in Angriff nehmen. (ram/sda)

Bild: keystone