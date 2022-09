Dasqualifiziert sich an dermit grosser Mühe für die Halbfinals. Die Equipe von Trainer Colin Muller schlägt dennach Rückstand 2:1 nach Penaltyschiessen.Wie bei der 0:4-Niederlage gegen Finnland im letzten Gruppenspiel am Dienstag fehlten die Leistungsträgerinnenundwegen positiven Corona-Tests. Die ebenfalls im Ausland tätigenundkonnten wegen einer Hand- beziehungsweise einer Sprunggelenk-Verletzung nicht mittun.Fünfeinhalb Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels gerieten die Schweizerinnen in Rückstand. Die Wende leitete, Stürmerin der GCK/ZSC Lions, nach sechs Minuten im dritten Abschnitt mit einem Shorthander ein. Die Entscheidung fiel erst im Penaltyschiessen. Dort trafen Alina Marti und wiederum Leemann und vereitelte Andrea Brändli alle vier Versuche der Japanerinnen.Im Halbfinal bekommen es die Schweizerinnen aller Voraussicht nach mit denzu tun. Die Amerikanerinnen, die sich im Vorrundenspiel 9:0 durchgesetzt haben, spielen im Viertelfinal gegen Ungarn. (abu/sda)