Daniil Medwedew und Nick Kyrgios machen den mit Spannung erwarteten Achtelfinal perfekt. Am Sonntag treffen der Titelverteidiger und Weltranglistenerste aus Russland sowie der Wimbledon-Finalist in einem Duell mit hohem Einsatz aufeinander. Bei einer Niederlage würde Medwedew seine Position als Nummer 1 verlieren. Am Freitagabend durfte er nach dem letzten Auftritt von Serena Williams erst zu später Stunde auf den Platz und wirkte zuweilen etwas unkonzentriert. Dennoch blieb Medwedew auch gegen den Qualifikanten Wu Yibing ohne Satzverlust. Wu, ein ehemaliger Junioren-Champion des US Open, hatte es als erster Chinese in die 3. Runde geschafft und war seit 15 Partien - zwei Challenger-Turniersiege, Qualifikation und US Open - ungeschlagen. Kyrgios brillierte gegen den Amerikaner Jeffrey Wolf und erfreut sich einer glänzenden Form. Das Duell verspricht zum bisherigen Höhepunkt im Männer-Tableau zu werden.

Bild: keystone

Ruud erstmals im Achtelfinal

Casper Ruud erreichte nach einem hart erkämpften Fünfsatz-Sieg gegen den jungen Amerikaner Tommy Paul erstmals die Achtelfinals des US Open. Der Weltranglisten-Siebte aus Norwegen und Sieger der ATP-Turniere in Genf und Gstaad hat ebenfalls noch Chancen, die Nummer 1 zu werden. Er darf sich auch gegen den Lucky Loser Corentin Moutet, der in der 1. Runde von der Aufgabe Stan Wawrinkas profitierte, gute Chancen ausrechnen.



Rekord mit über 72'000 Besuchern

Unter anderem dank der Night Session mit Serena Williams, deren Karriere durch die knappe Dreisatz-Niederlage gegen Ajla Tomljanovic zu Ende ging, verzeichnete das US Open am Freitag einen Zuschauerrekord. Insgesamt besuchten 72'039 Tennisfans die Anlage im New Yorker Stadtteil Queens - mehr als je zuvor an einem einzelnen Tag. (sda)