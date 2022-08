Die topgesetzten Schweizer Beachvolleyballerinnen gewinnen in Wien den erstmals ausgetragenen Nations Cup für europäische Teams. Die Europameisterinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner setzten sich ein Jahr nach dem EM-Titel an gleicher Stätte im finalen Golden Set gegen die Deutschen durch. Im Final hatten zunächst Anouk Vergé-Dépré/Menia Bentele das erste Spiel knapp verloren.



Nach der (noch) nicht etablierten, inoffiziellen Team-EM steht nun in München die reguläre Europameisterschaft für die üblichen Zweier-Teams an. Die Schweizerinnen sind jedenfalls hervorragend in Form. (ram/sda)

Bild: keystone