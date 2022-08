(Blocked) Shots, shots, shots, shots 🎶



Switzerland hasn't gotten on the board yet, but they're putting it all on the line 🇨🇭@SwissIceHockey #SUIFIN #WomensWorlds pic.twitter.com/IhdpKJ2v62 — IIHF (@IIHFHockey) August 30, 2022

Daskassiert an derim dänischen Herning vor demstark ersatzgeschwächt eine dritte Niederlage in Folge. Es unterliegtmit 0:4.Der Schaden hält sich für die Schweizerinnen auch nach der dritten deutlichen Niederlage in Grenzen. Die Mannschaft von, die in den letzten Tagen bloss um eine gute Position in der K.o.-Runde spielte, bekommt es am Donnerstag im Viertelfinal mit Japan zu tun. Gegen die Asiatinnen hatte die Schweiz das Turnier mit einem 3:1-Sieg eröffnet. Danach unterlag sie, denund ebendeutlich.Die Finninnen führten schon nach sechseinhalb Minuten mit 2:0 und erhöhten bis zur zweiten Pause auf 4:0. Ein Revanche mit dem Dauerrivalen aus dem Norden könnte im Spiel um Platz 3 anstehen, wenn alles nach Plan verläuft. Sowohl bei der letzten WM als auch bei denverlor die Schweiz das Spiel um Bronze jeweils gegen Finnland. Gold und Silber sollten Kanada und die USA wie üblich unter sich ausmachen. (sda)