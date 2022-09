Der Auftakt in der Eishockeymeisterschaft der Swiss League stand im Zeichen der Rückkehr des EHC Basel. Acht Jahre, nachdem die Basel Sharks Konkurs angemeldet hatten, kehrten die Basler in die zweithöchste Liga zurück. Das erste Spiel in Visp verlor Basel 2:3, wobei der 33-jährige Jewgeni Schirjajew zwei der drei Goals für die Walliser erzielte. Seit dem Konkurs im Juni 2014 stieg der EHC Basel 2017 in die dritthöchste Liga und letzten Frühling in die Swiss League auf. (nih/sda)

