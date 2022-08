Serena Williams feiert in Toronto den ersten Sieg in diesem Jahr. Die 40 Jahre alte Amerikanerin siegte beim WTA-1000-Turnier am Montag 6:3, 6:4 gegen Nuria Parrizas Diaz aus Spanien und zog damit in die zweite Runde ein, wo ein Duell mit Belinda Bencic warten könnte, sollte sich die Schweizerin am Dienstag in ihrem ersten Auftritt in der kanadischen Metropole gegen die Tschechin Tereza Martincova durchsetzen. Williams' Erfolg stand erst nach fast zwei Stunden Spielzeit fest.



Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Turnieren hatte Mitte Juli beim Rasen-Klassiker in Wimbledon nach einjähriger Verletzungspause gleich in der ersten Runde gegen die Französin Harmony Tan verloren. Danach hatte sie zunächst offen gelassen, ob sie ihre Karriere fortsetzen würde.



Das Turnier in Toronto zählt zur zweithöchsten Kategorie nach den vier Grand Slams. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone