, Torschützenkönig der letzten Saison in der Super League, erzielt in seinem ersten Wettbewerbsspiel fürein wichtiges Tor. Der 26-jährige amerikanische Stürmer erzielte in der 1. Runde des deutschen Cups auswärts gegen den Viertligistendas 1:1, mit dem er seine Mannschaft in die Verlängerung rettete.Die für die Europa-League-Gruppenphase qualifizierte Union um Trainer, Cup-Halbfinalist der letzten Saison, siegte schliesslich 2:1 und vermied auf diese Weise eine Blamage. (sda)