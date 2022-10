Der FC Thun führt in der 10. Runde der Challenge League in Aarau bis zur 67. Minute 2:0. Aber die Berner Oberländer kommen zuletzt nicht über ein 2:2 hinaus. Seit dem misslungenen Saisonstart mit zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen hat sich die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli nicht mehr bezwingen lassen. Die Thuner reihten seither vier Unentschieden und drei Siege aneinander.



Sie hatten in Aarau beste Aussichten auf einen weiteren Erfolg und darauf, den FC Aarau bei 16 Punkten einzuholen. Dimitri Oberlin und früh in der zweiten Halbzeit Miguel Castroman brachten Thun 2:0 voran. Varol Tasar traf in der ersten Hälfte zweimal den Pfosten und verkürzte nach 67 Minuten. Keine Viertelstunde später glich Valon Fazliu mit einem von Alexandre Jankewitz an Fazliu verschuldeten Foulpenalty aus.



Was dem FC Zürich im Oberhaus noch nicht gelungen ist, hat Neuchâtel Xamax in der 10. Runde der Challenge League erreicht: den ersten Saisonsieg. Die Neuenburger bezwangen Aufsteiger Bellinzona auf der Maladière 4:0. In der Pause hiess es bereits 3:0. Der junge ivorische Mittelfeldspieler Brahima Ouattara traf zweimal. Für Bellinzona war es die dritte Niederlage am Stück. (dab/sda)

Bild: keystone