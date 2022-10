Das Schweizer Aufgebot für das Finalturnier des Billie Jean King Cups, des früheren Fed Cups, ist bekannt. Captain Heinz Günthardt selektionierte für die vom 8. bis zum 13. November stattfindende Veranstaltung in Glasgow Belinda Bencic (WTA 14), Jil Teichmann (WTA 36), Viktorija Golubic (WTA 80) und Simona Waltert (WTA 114). Damit setzt Günthardt auf die aktuell bestklassierten vier Schweizerinnen in der Tennis-Weltrangliste.



Während Bencic, Teichmann und Golubic bereits vor einem Jahr beim Finaleinzug in Prag Teil der erfolgreichen Schweizer Equipe waren (Bild), ist Waltert neu dabei. Die 21-jährige Bündnerin machte in diesem Jahr in der Weltrangliste bereits über 100 Plätze gut. «Simona kann an einem guten Tag auch die Besten schlagen, was sie zu einer wertvollen Verstärkung für unser Team macht», begründet Günthardt die Nomination.



In ihrer Dreiergruppe werden die nach dem Ausschluss von Vorjahressieger Russland topgesetzten Schweizerinnen auf Kanada und Italien treffen. Die Siegerteams der vier Gruppen qualifizieren sich für die Halbfinals. (ram/sda)

