Schwingerkönig Christian Stucki musste sein Comeback zwei Wochen vor dem Eidgenössischen in Pratteln erneut verschieben. Vor Ort verzichtete er kurzfristig auf den Start am Bözingenberg-Schwinget. Den Sieg holte sich bei 29 Teilnehmern Michael Wiget, der im Schlussgang Matthieu Burger besiegte.



Am Freitag im Training hatte sich Stucki leicht verletzt. Wegen eines Bandscheibenvorfalls verzichtete er auf den Wettkampf. Dennoch hofft Stucki weiter, am Eidgenössischen in Pratteln antreten zu können. Er zeigte sich am Samstag sogar optimistisch.



Stucki würde also ohne Wettkampfpraxis nach Pratteln reisen. Vor dem Eidgenössischen Fest 2019 in Zug war er ebenfalls längere Zeit verletzt gewesen. Damals konnte er aber vor dem Eidgenössischen noch auf dem Bözingenberg und am Berner Kantonalfest in Münsingen schwingen. Die beiden Anlässe nutzte er, um sich in eine hervorragende Verfassung zu bringen und in Zug alle hinter sich zu lassen. (ram/sda)

Bild: keystone