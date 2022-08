Am Donnerstagabend trifft der FC Basel in der 3. Runde der Conference-League-Qualifikation auf Bröndby. In Dänemark nicht dabei sein wird Andy Pelmard. Der Franzose erschien zu spät am Treffpunkt und wurde daraufhin aus dem Kader für das Hinspiel in Kopenhagen gestrichen. «Die Spieler haben sich an die Regeln zu halten», begründete Trainer Alex Frei seinen Entscheid gemäss «Blick». Der Verlust des 22-jährigen Verteidigers wird für den FCB nicht einfach zu verkraften sein. Kein Spieler absolvierte in der letzten Saison mehr Partien als Pelmard und auch in dieser Saison verpasste er noch keine Minute.



Offensiv gibt es hingegen gute Nachrichten für die Basler: Andi Zeqiri kann nach der Verpflichtung am Dienstag bereits dabei sein. (nih)

Bild: imago