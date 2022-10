Der Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri hat seine erste Saison in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) mit einem Unentschieden beendet. Am letzten Tag der Qualifikation spielten seine Chicago Fire zuhause gegen New England Revolution 1:1. Die Gäste gingen in der 88. Minute in Führung, in der 92. Minute gelang Fire der Ausgleich.



Als Zwölfte – und damit Drittletzte – der Eastern Conference verpasste Chicago die Playoffs klar. In 27 Partien kam Shaqiri, der heute Montag seinen 31. Geburtstag feiert, auf sieben Tore und sechs Assists. Er hat nun bis zur WM in Katar eine Pause, in der er sich wohl in der Schweiz fit hält. Der FC Lugano hat den gleichen Besitzer wie Chicago Fire. (ram/sda)