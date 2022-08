Yverdon schliesst in der Challenge League zum Leader Wil auf. Die Waadtländer gewinnen nach Pausenrückstand in Schaffhausen 2:1. Der 18-jährige Jesse Hautier sorgte nach der Pause mit der Vorlage zum 1:1 von Lirik Vishi und dem selber erzielten 2:1 in der 62. Minute für die Wende von Yverdon in Schaffhausen.



Der FC Aarau kommt noch nicht richtig in Fahrt in dieser Saison, hält aber den Schaden im Rahmen. Daheim gegen Lausanne-Ouchy machte zweimal Topskorer Shkelqim Vladi mit verwerteten Penaltys einen Rückstand wett, in der 82. Minute mit dem 3:3.



Weiterhin gut unterwegs ist Bellinzona, das nach dem Abgang von David Sesa wie schon im Cup vom Argentinier Fernando Cocimano auf der Trainerbank betreut wurde. Die Tessiner schlugen Neuchâtel Xamax mit 3:1. Die Neuenburger sind mit null Punkten und 4:13 Toren das Schlusslicht der Liga. (abu/sda)