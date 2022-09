Dominique Aegerter gewinnt das zweite Rennen der Supersport-WM in Magny-Cours und baut seine Führung im Gesamtklassement aus.



Am Samstag hatte Aegerter auf derselben Strecke in Frankreich den dritten Platz belegt, was seinem Konkurrenten um den Gesamtsieg, dem Italiener Lorenzo Baldassarri, ermöglichte, bis auf fünf Punkte an den Oberaargauer heranzurücken. Am Sonntag nun sollte sich Aegerter wieder etwas Luft verschaffen können.



Während der 31-Jährige die 19 Runden in Magny-Cours am schnellsten bewältigen konnte, musste sich Baldassarri mit dem 5. Rang zufrieden geben. Dadurch wächst das Polster Aegerters an der Spitze nach sieben von zwölf Stationen wieder auf 19 Zähler an. In zwei Wochen geht der Circuit in der spanischen Metropole Barcelona weiter. (mom/sda)

Bild: keystone