Dario Caviezel und Julie Zogg gewinnen für die Schweizer Snowboard-Equipe an der WM in Bakuriani eine vierte Medaille. Das Duo holt im Mixed-Teamwettkampf im Parallelslalom Bronze.



Im kleinen Final gegen Maurizio Bormolini und Lucia Dalmasso aus Italien liessen der Bündner und die St. Gallerin nichts anbrennen. Der Sieg ging überraschend an Italien 2 und nicht an Österreichs Top-Duo Andreas Prommegger und Sabine Schöffmann. An den Favoriten waren Caviezel/Zogg im Kampf um den Finaleinzug bloss um sechs Hundertstel gescheitert. Zogg hätte beinahe noch einen Rückstand von neun Zehnteln wettgemacht.



Die Schweiz war in den Achtelfinals mit zwei Teams vertreten. Gian Casanova und Ladina Jenny scheiterten in der ersten K.o.-Runde an Polen.



Der Mixed-Teamwettkampf im Parallelslalom kam in Georgien zur WM-Premiere. Bei diesem Format fahren jeweils ein Athlet und eine Athletin derselben Nation in K.o.-Duellen gegen ein anderes Land. Sobald der Mann die Ziellinie überquert, öffnet sich das Startgate für die Frau.



Die Wettkämpfe im Alpin-Snowboard endeten für die Schweizer Equipe erfolgreich. Die Slalom-Weltmeisterin Julie Zogg und der Riesenslalom-Zweite Dario Caviezel reisen mit zwei Medaillen zurück, zudem hatte sich Ladina Jenny am Dienstag nach dem Slalom Silber umhängen lassen. (nih/sda)

Bild: keystone