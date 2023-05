Die Florida Panthers gewinnen im Playoff-Halbfinal auch ihr zweites Auswärtsspiel bei den Carolina Hurricanes und gehen in der Serie 2:0 in Führung.



Wie schon im ersten Spiel ging es in die Verlängerung. Und erneut war Matthew Tkachuk der Matchwinner für die Panthers. Dieses Mal liess sich der 25-jährige Stürmer aber weniger Zeit als noch in der Nacht auf Freitag, als ihm erst in der 80. Minute der Verlängerung das siegbringende Tor gelang. Im zweiten Spiel brauchte Tkachuk in der Overtime keine zwei Minuten, um seinem Team den Sieg zu sichern.



Nach 60 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Carolina war durch Jalen Chatfield kurz nach Anpfiff in Führung gegangen, Floridas Aleksander Barkov glich Mitte des zweiten Drittels aus.



Das dritte Spiel in der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Dienstag in Florida statt. (sda)

Bild: keystone