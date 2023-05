Die Sprinterin Sha'Carri Richardson setzt das Glanzlicht beim Auftakt der Diamond League in Doha. Die Amerikanerin gewinnt den 100-m-Lauf bei nur leichtem Rückenwind in 10,76 Sekunden.



Die bloss 1,55 m grosse Frau aus Dallas fing im Finish noch die stärker eingestufte Shericka Jackson (10,85) aus Jamaika und Dina Asher-Smith (10,98) aus Grossbritannien ab.



Die 23-jährige Sha'Carri Richardson hat ihr Potenzial an Grossanlässen bislang nicht umgesetzt und will das Ende August an der WM in Budapest nachholen. 2021 hatte sie zunächst in 10,72 Sekunden auf sich aufmerksam gemacht und sich auch an den US-Trials durchgesetzt. Nach ihrem Sieg wurde sie allerdings positiv getestet, weil sie einen Joint geraucht hatte. Die Dopingsperre von 30 Tagen verhinderte eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. 2022 schied sie an der WM in Eugene als Medaillen-Kandidatin im Vorlauf aus.



Beim ersten grossen Meeting der Freiluft-Saison setzten diverse Athletinnen und Athleten starke Marken. Der Slowene Kristjan Ceh warf den Diskus klar über 70 m (70,86), der Dreispringer Pedro Pablo Pichardo - der Kubaner startet seit 2019 für Portugal - kam in 17,91 m nahe an die nur selten übertroffene 18-m-Marke heran. Im Hürdensprint der Frauen blieben drei Athletinnen unter der Schweizer Rekordmarke von Ditaji Kambundji (12,70). Jasmine Camacho-Quinn aus Puerto Rico gewann in 12,48 Sekunden. (dab/sda)

Bild: keystone