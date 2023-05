Die Dallas Stars gewinnen im vierten Spiel in der Best-of-7-Halbfinalserie gegen die Vegas Golden Knights erstmals und verkürzen auf 1:3.



Die Texaner setzten sich in der heimischen Arena 3:2 nach Verlängerung durch. Zuvor hatten sie zweimal einen Rückstand wettgemacht. Matchwinner für die Stars war neben Doppeltorschütze Jason Robertson der 38-jährige Joe Pavelski. Er traf in der vierten Minute der Overtime in Überzahl – sein bereits neuntes Tor in den diesjährigen Playoffs.



Die Golden Knights, das beste Team der Regular Season im Westen, verpasste damit die vorzeitige Qualifikation für den Stanley-Cup-Final. Die zweite Chance bietet sich der Franchise aus Las Vegas in der Nacht auf Sonntag vor heimischem Publikum. (nih/sda)