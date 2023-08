Belinda Bencic erreicht beim WTA-500-Turnier in Washington problemlos den Viertelfinal. Die Ostschweizerin setzt sich in der 2. Runde gegen die Amerikanerin Lauren Davis mit 6:1, 6:4 durch.



Bencic, die ihr erstes Turnier seit Wimbledon bestreitet, bekundete auch in ihrem zweiten Match in der amerikanischen Hauptstadt keine Mühe. Sie benötigte 78 Minuten, um sich gegen die 1,57 Meter grosse, im Ranking als Nummer 54 geführte Davis durchzusetzen. Im zweiten Satz schaffte Bencic das Break zum 4:3. In der 1. Runde hatte die Olympiasiegerin vom Forfait ihrer Gegnerin Anastasia Potapova profitiert.



In ihrem fünften Viertelfinal in diesem Jahr, dem ersten seit April, wartet eine weitere Amerikanerin auf Bencic. Die als Nummer 3 gesetzte Coco Gauff (WTA 4) misst sich im zumindest gemäss Ranking ungleichen Duell mit der zwei Jahre älteren Hailey Baptiste (WTA 204), die in ihrer Geburtsstadt in der 1. Runde die frühere Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova eliminiert hat. (dab/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp