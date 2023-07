Das Schweizer Feld am Ladies Open in Lausanne lichtet sich beträchtlich. Die junge Céline Naef verpasst einen Exploit gegen die Turniernummer 2 Elisabetta Cocciaretto aber nur knapp. In Wimbledon spielte sich Céline Naef (WTA 159) unbekümmert durch die Qualifikation und bis in die 2. Runde. Bei ihrem dritten Turnier auf WTA-Stufe solchen Event verlor die in Feusisberg wohnhafte Naef nun in Lausanne erstmals in der Startrunde. Sie unterlag Cocciaretto in drei Sätzen mit 6:3, 6:7 (1:7), 2:6.



Zwei weitere Schweizerinnen scheiterten am Dienstag wesentlich deutlicher. Die mit einer Wildcard ausgestattete Susan Bandecchi (WTA 454) holte gegen Sara Sorribes Tormo (WTA 87) nur drei Games, der Lucky Loser Jenny Dürst (WTA 442) gegen Danka Kovinic (WTA 97) sogar noch eins weniger.



Dem am Abend einsetzenden Regen fielen die Partien der zwei verbliebenen Schweizerinnen im Feld zum Opfer. Das Duell zwischen Simona Waltert (WTA 132) und der als Nummer 3 gesetzten Ana Bogdan aus Rumänien musste beim Stand von 3:2 aus Sicht der Schweizerin im dritten Satz abgebrochen werden. Viktorija Golubic (WTA 117) konnte gegen die Französin Alizé Cornet (WTA 70) erst gar nicht auf den Platz treten. Die beiden Partien werden am Mittwoch fortgesetzt respektive ausgetragen. (sda)

Bild: keystone