Marc-Andrea Hüsler reist nach einem weiteren frühen Scheitern zum US Open. Der Zürcher verliert beim Turnier in Winston-Salem, North Carolina, gegen den Franzosen Richard Gasquet in der 2. Runde 4:6, 4:6.



Mit der Niederlage im ersten Aufeinandertreffen mit dem 37-jährigen Gasquet, als Nummer 57 in der Weltrangliste um 30 Plätze besser klassiert, setzte Hüsler seine unrühmliche Serie fort. In dieser Saison schaffte der Linkshänder in nunmehr 21 Turnieren auf Stufe ATP nie mehr als einen Sieg.



Dabei stand Hüsler einem Kontrahenten gegenüber, der in den letzten Wochen ebenfalls nicht überzeugt hatte. Bei seinen vier vorangegangenen ATP-Turnieren war der einstige Top-Ten-Spieler Gasquet ausnahmslos in der 1. Runde ausgeschieden.



Beim am nächsten Montag beginnenden US Open nimmt Hüsler den nächsten Anlauf zum ersten Sieg in einem Grand-Slam-Event. Seine bisherigen fünf Partien bei Turnieren der höchsten Kategorie hat er allesamt verloren. (nih/sda)

Bild: keystone